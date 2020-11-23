Коронавирус Массовое штрафование из-за отсутствия маски началось в Украине: выписаны первые протоколы

2020-11-23 21:00 119

 

В Киеве уже начали штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За выходные в столице выписали первые административные протоколы.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что 21-22 ноября в ходе рейдов по общественным местам и транспорту составили 17 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты. За такое нарушение предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

В полиции подчеркивают, что нацелены в первую очередь на превентивную работу.

"Если граждане не будут реагировать на замечания и отказываться от использования средств индивидуальной защиты, правоохранители, в пределах своей компетенции будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция еще не штрафует за отсутствие маски в общественных местах. Также объяснялось, почему.

21 ноября вступил в силу закон, согласно которому за пребывание без маски в общественных местах и общественном транспорте грозит штраф. При этом отдельно обращают внимание, что маска должна закрывать нос и рот.

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