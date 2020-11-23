Коронавирус Украина купит вакцину от коронавируса для 20 млн населения, – Ляшко

2020-11-23 22:00 98

 

Украина планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн населения страны. Эту вакцину хотят купить отдельно от той, которую бесплатно получат в рамках глобального механизма COVAX. Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что пока неизвестно, во сколько украинскому бюджету обойдется приобретение вакцины от коронавируса, ведь производители еще не назвали цены. Сейчас в бюджете на 2021 год заложили на вакцину более 2 млрд гривен, но Минздрав просит предоставить больше. “Ни один производитель не задекларировал цены. Мы сегодня говорим о том, что 20%, то есть 4 млн доз, это не для 5%, а для 10% населения страна получит безвозмездно. Далее мы будем покупать вакцины для покрытия 20 млн нашего населения”, – пояснил он.

Главный санврач добавил, что пока нет инструкций по вакцинации детей. От этого также будет зависеть то, сколько вакцины необходимо будет купить.

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