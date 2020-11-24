Коронавирус В Украине за сутки 12 287 новых случаев инфицирования - ситуация по обалстям и городам

2020-11-24 11:42 259

В Украине за сутки подтверждено 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 647 976 человек, 299 358 (+8298 за сутки) выздоровели, 11 263 (+188) – умерли.

Как сообщил в своем Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 15 658 случаев
  • Волынская область - 22 221
  • Днепропетровская область - 30 606
  • Донецкая область - 20 498 *
  • Житомирская область - 27 157
  • Закарпатская область - 21 903
  • Запорожская область - 25 242
  • Ивано-Франковская область - 32 826
  • г. Киев - 61640
  • Киевская область - 32 301
  • Кировоградская область - 4455
  • Луганская область - 5719 *
  • Львовская область - 42 050
  • Николаевская область - 15 745
  • Одесская область - 38 766
  • Полтавская область - 19 143
  • Ровенская область - 28 461
  • Сумская область - 23 896
  • Тернопольская область - 26 051
  • Харьковская область - 51 992
  • Херсонская область - 8869
  • Хмельницкая область - 26624
  • Черкасская область - 19 038
  • Черновицкая область - 31 710
  • Черниговская область - 15 405

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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