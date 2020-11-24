В Украине за сутки 12 287 новых случаев инфицирования - ситуация по обалстям и городам
2020-11-24 11:42 259
В Украине за сутки подтверждено 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 647 976 человек, 299 358 (+8298 за сутки) выздоровели, 11 263 (+188) – умерли.
Как сообщил в своем Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 15 658 случаев
- Волынская область - 22 221
- Днепропетровская область - 30 606
- Донецкая область - 20 498 *
- Житомирская область - 27 157
- Закарпатская область - 21 903
- Запорожская область - 25 242
- Ивано-Франковская область - 32 826
- г. Киев - 61640
- Киевская область - 32 301
- Кировоградская область - 4455
- Луганская область - 5719 *
- Львовская область - 42 050
- Николаевская область - 15 745
- Одесская область - 38 766
- Полтавская область - 19 143
- Ровенская область - 28 461
- Сумская область - 23 896
- Тернопольская область - 26 051
- Харьковская область - 51 992
- Херсонская область - 8869
- Хмельницкая область - 26624
- Черкасская область - 19 038
- Черновицкая область - 31 710
- Черниговская область - 15 405
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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