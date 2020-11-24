Коронавирус В Украине за сутки 12 287 новых случаев инфицирования - ситуация по обалстям и городам

2020-11-24 11:42 259

В Украине за сутки подтверждено 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 647 976 человек, 299 358 (+8298 за сутки) выздоровели, 11 263 (+188) – умерли.

Как сообщил в своем Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 15 658 случаев

Волынская область - 22 221

Днепропетровская область - 30 606

Донецкая область - 20 498 *

Житомирская область - 27 157

Закарпатская область - 21 903

Запорожская область - 25 242

Ивано-Франковская область - 32 826

г. Киев - 61640

Киевская область - 32 301

Кировоградская область - 4455

Луганская область - 5719 *

Львовская область - 42 050

Николаевская область - 15 745

Одесская область - 38 766

Полтавская область - 19 143

Ровенская область - 28 461

Сумская область - 23 896

Тернопольская область - 26 051

Харьковская область - 51 992

Херсонская область - 8869

Хмельницкая область - 26624

Черкасская область - 19 038

Черновицкая область - 31 710

Черниговская область - 15 405

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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