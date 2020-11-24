Коронавирус Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня

2020-11-24 19:30 105

В ближайшее время Верховная Рада подаст законопроект по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

Об этом заявил президент Украины в своем новом видеообращении.

По его словам, законопроекты предусматривают, что физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

По его расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Также президент пообещал, что субъекты хозяйствования получат единовременную материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя, в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", – отметил Зеленский.

Предприятия, работа которых прекращается из-за каранта, получат компенсацию расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам Главы государства, это – почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

"Если из – за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию в уплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал президент.

Также предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН.

Также Зеленский сказал, что будет восстановлено действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

"Это материальная помощь ФОПам, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", – добавил глава государства.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", – заявил президент.

Владимир Зеленский также призвал граждан поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.

"Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных", – сказал он.

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