Коронавирус У Зеленского заговорили о возможном введении локдауна в Украине

2020-11-24 18:00 301

 

Советник президента Олег Устенко не исключает возможность введения в Украине локдауна. Такое решение может быть принято в случае резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом Устенко заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, четкой прогнозируемости того, будет ли точно введен локдаун, пока нет.

"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - сказал Устенко.

При этом он добавил, что когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план.

"На первом плане - вопрос здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика по сдерживанию количества заболевших", - заявил Устенко.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.

Также сообщалось, что сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал усиление мер по борьбе с пандемией COVID-19, а также внедрение новых мер по поддержке бизнеса, который пострадал от карантина.

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