Спорт "Ситуация безумная". Футболист "Динамо" рассказал о вспышке коронавируса в клубе

2020-11-24 18:30 196

 

В киевском "Динамо" переболели коронавирусом COVID-19 почти все футболисты. Об этом рассказал датскому изданию Tips Bladet полузащитник Миккель Дуэлунд.

"Я думаю, что весь наш состав игроков, за исключением, может быть, нескольких игроков, либо имел корону, либо имеет ее прямо сейчас. Это совершенно безумная ситуация", – сказал он.

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Дуэлунд, который также переболел COVID-19, сказал, что имел проблемы с кровью и был в больнице. После выздоровления он вернулся к тренировкам, но вынужден был их прекратить из-за осложнений после болезни.

"Я не должен делать ничего, что увеличивает частоту сердечных сокращений, может быть, еще 7-10 дней", – объяснил футболист.

Отмечается, что Дуэлунд не сыграет в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

- 11 ноября "Динамо" заявляло, что выздоровели восемь заболевших COVID-19 игроков, у еще двух футболистов был положительный тест.

- 13 ноября коронавирус выявили у лидеров киевлян – капитана Сергея Сидорчука и вингера Виктора Цыганкова. 23 ноября главный тренер Мирча Луческу сказал на пресс-конференции, что их тесты уже негативные, однако с "Барселоной" они не сыграют.

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