Коронавирус "Люди лежат в коридоре, кислород отбирают силой": врачи раскрыли, что происходит в больницах

2020-11-24 20:00 406

 

В Ивано-Франковской области не хватает мест в реанимации, чтобы спасти тяжелого пациента, у более легких приходится силой отбирать маску

В области не хватает медиков, часть из них болеет, а другие уходят в декрет и выписывают себе больничные, чтобы переждать коронавирус. В больницах проблемы с кислородом и его некому проводить, пишет Обозреватель.

На Ивано-Франковщине назревает коллапс с местами для ковидных больных. Городские власти теперь вынуждены отдать под лечение коронавируса детскую больницу и перинатальный центр. На очереди кардиологический центр и университетская больница. Только благодаря этому городу пока удается избежать полного коллапса.

Там назрела серьезная ситуация с врачами и младшим медицинским персоналом. По словам начальника управления здравоохранения городского совета Марии Бойко, медики не хотят работать с ковидом, прячутся за больничными и уходят в декретные отпуска.

В опорных больницах боятся общаться с прессой. В 1-й городской больнице, где уже не хватает мест для лечения тяжелых пациентов, категорически отказались что-либо рассказывать.

В то же время сами медики жалуются, что все реанимации в области забиты: класть на самом деле тяжелых пациентов просто некуда.

"Куда их класть? Все коридоры уже заполнены больными. Кислорода нет, дышат им по очереди. Когда привозят тяжелого пациента, который уже задыхается, то у тех, кто полегче, начинают забирать маски. У человека начинается истерика, доходит до того, что силу приходится применять", – рассказывает медик одной из больниц в Косовском районе.

Также тут говорят, что не хватает медиков, особенно младшего медицинского персонала. Поэтому на каждую медсестру приходится 20 и более пациентов. А врачи вынуждены работать вахтовым методом, по 2-3 суток оставаясь в больнице.

Кроме того, в Ивано-Франковской области сейчас есть проблема с антибиотиками для лечения коронавируса. Также в области раскупили баллоны с кислородом, сложно найти и концентраторы, которые готовы брать в два раза дороже.

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