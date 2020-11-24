Коронавирус В НАНУ дали прогноз по коронавирусу до конца года

2020-11-24 21:00 105

 

К 20 декабря в Украине будет более миллиона инфицированных, половина из которых будут на лечении.

К концу года в Украине будет более миллиона случаев коронавируса, считают в Институте проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.

Так, до конца ноября показатель вырастет до 743 826 инфицированных, а еще через три недели - более миллиона больных.

На данный момент, согласно официальной статистике, заболели 647 976 человек.

До конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от COVID-19, примерно до 20 декабря - более 18 000. Сейчас - 11 263 умерших.

До конца ноября число вылеченных может быть 349 588, к 20 декабря - почти 600 000. Сейчас выздоровевших 299 358 человек.

Сейчас в Украине 337 355 случаев активных больных, в к концу года показатель может вырасти примерно до 550 000.

"С учетом того, что прошлый прогноз на неделю не продемонстрировал наличие каких-либо видимых сдвигов в тенденции развития эпидемии COVID-19 в Украине, вполне ожидаемо, что прогнозы показывают столь же негативное развитие эпидемиологической ситуации в стране в ближайшей перспективе", - отметил главный научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Алексей Алехин.

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