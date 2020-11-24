Вакцинация от COVID-19 станет ежегодной, - медики

Длительность эффекта вакцины от коронавируса будет не менее года.
Об этом пишет РБК-Украина.
Специалисты объясняют, что коронавирус SARS-CoV-2 - это РНК-содержащий вирус, и он достаточно быстро мутирует. Это усложняет задачу с вакцинацией.
Так, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Можно предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать.
Медики предполагают, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.
Ранее мы сообщали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что недавняя информация о высокой эффективности вакцин дает основания надеяться, что пандемию можно остановить.
Также мы писали, что население Украины может быть провакцинировано от коронавируса к концу 2021 года, однако к процессу нужно хорошо подготовиться.
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