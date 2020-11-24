Коронавирус Вакцинация от COVID-19 станет ежегодной, - медики

2020-11-24 21:30 70

Длительность эффекта вакцины от коронавируса будет не менее года.

Об этом пишет РБК-Украина.

Специалисты объясняют, что коронавирус SARS-CoV-2 - это РНК-содержащий вирус, и он достаточно быстро мутирует. Это усложняет задачу с вакцинацией.

Так, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Можно предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать.

Медики предполагают, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.

Ранее мы сообщали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что недавняя информация о высокой эффективности вакцин дает основания надеяться, что пандемию можно остановить.

Также мы писали, что население Украины может быть провакцинировано от коронавируса к концу 2021 года, однако к процессу нужно хорошо подготовиться.

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