Коронавирус В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам

2020-11-25 11:43 119

За минувшие сутки в Украине выявили 13 882 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской, Киеве, Одесской и Киевской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 661 858 человек, 307 788 (+8420 за сутки) выздоровели, 11 492 (+229) – умерли.

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая область - 15 984
  • Волынская область - 22 516
  • Днепропетровская область - 31 861
  • Донецкая область - 20 868*
  • Житомирская область - 27 368
  • Закарпатская область - 22 150
  • Запорожская область - 26 328
  • Ивано-Франковская область - 33 409
  • город Киев - 62 620
  • Киевская область - 33 262
  • Кировоградская область - 4557
  • Луганская область - 5793*
  • Львовская область - 42 874
  • Николаевская область - 16 229
  • Одесская область - 39 742
  • Полтавская область - 19 679
  • Ровенская область - 28 860
  • Сумская область - 24 811
  • Тернопольская область - 26 329
  • Харьковская область - 52 538
  • Херсонская область - 9141
  • Хмельницкая область - 27 114
  • Черкасская область - 19 826
  • Черновицкая область - 32 067
  • Черниговская область - 15 932

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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