Коронавирус В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам

2020-11-25 11:43 119

За минувшие сутки в Украине выявили 13 882 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской, Киеве, Одесской и Киевской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 661 858 человек, 307 788 (+8420 за сутки) выздоровели, 11 492 (+229) – умерли.

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область - 15 984

Волынская область - 22 516

Днепропетровская область - 31 861

Донецкая область - 20 868*

Житомирская область - 27 368

Закарпатская область - 22 150

Запорожская область - 26 328

Ивано-Франковская область - 33 409

город Киев - 62 620

Киевская область - 33 262

Кировоградская область - 4557

Луганская область - 5793*

Львовская область - 42 874

Николаевская область - 16 229

Одесская область - 39 742

Полтавская область - 19 679

Ровенская область - 28 860

Сумская область - 24 811

Тернопольская область - 26 329

Харьковская область - 52 538

Херсонская область - 9141

Хмельницкая область - 27 114

Черкасская область - 19 826

Черновицкая область - 32 067

Черниговская область - 15 932

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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