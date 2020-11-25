В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам
2020-11-25 11:43 119
За минувшие сутки в Украине выявили 13 882 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской, Киеве, Одесской и Киевской областях.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 661 858 человек, 307 788 (+8420 за сутки) выздоровели, 11 492 (+229) – умерли.
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область - 15 984
- Волынская область - 22 516
- Днепропетровская область - 31 861
- Донецкая область - 20 868*
- Житомирская область - 27 368
- Закарпатская область - 22 150
- Запорожская область - 26 328
- Ивано-Франковская область - 33 409
- город Киев - 62 620
- Киевская область - 33 262
- Кировоградская область - 4557
- Луганская область - 5793*
- Львовская область - 42 874
- Николаевская область - 16 229
- Одесская область - 39 742
- Полтавская область - 19 679
- Ровенская область - 28 860
- Сумская область - 24 811
- Тернопольская область - 26 329
- Харьковская область - 52 538
- Херсонская область - 9141
- Хмельницкая область - 27 114
- Черкасская область - 19 826
- Черновицкая область - 32 067
- Черниговская область - 15 932
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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