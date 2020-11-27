Политика Что будет с делом Трампа и миллионами нелегальных мигрантов после инаугурации Байдена

2020-11-27 09:11 364

Новоизбранный президент США, который получит свои полномочия только 20 января, уже анонсировал план действий на первые 100 дней у власти.

"Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионов незарегистрированных людей в Америке… Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми (...), которые подписал президент (Трамп)", - заявил новый лидер США в интервью телеканалу NBC .

По словам Байдена, он позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили "немедленную помощь", хотя и не уточнил, как он это сделает.

"Это больше, чем просто финансовый кризис - это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей", - пояснил избранный президент США.

Будущий президент США уверяет, что не станет после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", - заявил Джо Байден.

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