Спорт Сергей Ребров признался, что в матче против Ювентуса его огорчило только одно

2020-11-25 11:10 105

Украинский тренер венгерского Ференцвароша и легенда киевского Динамо Сергей Реброва после упущенной ничьи с Ювентусом в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов поблагодарил своих футболистов за отдачу.

"Полагаю, итоговый результат — это единственная причина для огорчения. Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил.

Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех человек работала на славу", — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

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