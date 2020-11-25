Спорт Сергей Ребров признался, что в матче против Ювентуса его огорчило только одно

2020-11-25 11:10 105

Украинский тренер венгерского Ференцвароша и легенда киевского Динамо Сергей Реброва после упущенной ничьи с Ювентусом в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов поблагодарил своих футболистов за отдачу.

"Полагаю, итоговый результат — это единственная причина для огорчения. Игроки расстроены, но они должны гордиться своим выступлением. Они старались изо всех сил.

Мы создавали хорошие моменты на контратаках, и наша линия обороны из трех человек работала на славу", — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев

2020-11-24 15:14 357

Ювентус и ПСЖ готовят невероятный обмен звездами - Роналду за Неймара

2020-11-12 09:11 118

Сергей Ребров признался, что доволен поединком против киевского Динамо

2020-10-29 10:11 1607

"Соперник начал атаковать" - Луческу пояснил, почему Динамо не смогло одолеть команду Реброва

2020-10-29 09:12 1322

Еще новости в разделе "Спорт"

Сергей Ребров признался, что в матче против Ювентуса его огорчило только одно

2020-11-25 11:10 105

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ ISL: Новый чемпион и девять мировых рекордов

2020-11-25 08:39 133

"Ситуация безумная". Футболист "Динамо" рассказал о вспышке коронавируса в клубе

2020-11-24 18:30 329

Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев

2020-11-24 15:14 357
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сергей Ребров признался, что в матче против Ювентуса его огорчило только одно 2020-11-25 11:10 105
ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ ISL: Новый чемпион и девять мировых рекордов 2020-11-25 08:39 133
"Ситуация безумная". Футболист "Динамо" рассказал о вспышке коронавируса в клубе 2020-11-24 18:30 329
Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев 2020-11-24 15:14 357

Лента

12:15 Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил передачу власти новому президенту Джо Байдену
11:43 В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам
11:10 Сергей Ребров признался, что в матче против Ювентуса его огорчило только одно
10:38 За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев
10:11 Уже есть первая авиакомпания, которая требует обязательной вакцинации от covid-19
видео 09:37 В пустыне США нашли неизвестную науке металлическую конструкцию
видео 09:14 Ферзевый гамбит побил невероятный рекорд просмотров на сервисе Netflix
08:39 ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ ISL: Новый чемпион и девять мировых рекордов
08:12 Украину готовят к локдауну? В Кабмине предложили на две недели максимально ужесточить карантин
фото 22:00 В среду в Украине потеплеет до +9. Карта погоды