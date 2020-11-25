Коронавирус "Новогодний" локдаун в Украине: что говорят в правительстве о сроках

2020-11-25 17:00 280

 

Правительство рассматривает возможность введения полного локдауна в Украине на период новогодних праздников. Разрабатывается несколько сценариев противодействия COVID-19, среди которых и нескольконедельный карантин.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас вся страна находится в оранжевой зоне. Кроме того, на уикенд действует карантин выходного дня. Эффективность таких ограничений можно будет оценить уже в начале декабря.

Дальнейший план действий по борьбе с эпидемией будет зависеть от прироста заболевания. Накануне министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун и отменить новогодние массовые мероприятия. Впрочем премьер заверил, что пока о введении жестких ограничений речь не идет.

"Мы понимаем, что конец декабря и начало января - это период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. Все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации и на случай ухудшения положения в стране", - подчеркнул Шмыгаль.

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