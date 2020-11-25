Коронавирус В Украине внедрят новый способ вызова скорой помощи для инфицированных коронавирусом

2020-11-25 22:00 147

Украина столкнулась с рядом неудобств в связи с тем, что кареты скорой помощи не всегда вовремя приезжают по вызову. Проблема возникла из-за постоянно растущего числа граждан с коронавирусной инфекцией, которым требуется квалифицированная помощь. Чтобы навести порядок в этой сфере, власти решили для людей с Ковид-19 внедрить новый способ вызова бригады медиков по адресу.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время очередного онлайн-брифинга рассказал о том, что в стране запускается пока в тестовом режиме, но очень скоро будет переведен на постоянную основу, сервис, который позволит пациентам с Ковид-19 в ускоренном режиме получить необходимую помощь.

«С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре», - сообщил Максим Степанов на брифинге.

Чтобы внедрить данную услугу, которая призвана облегчить работу медиков и улучшить качество предоставляемой медицинской помощи для людей с коронавирусом, Минздрав провел огромную работу. Были соединены все заведения здравоохранения, назначены ответственные за внедрение программы, проведены переговоры с местным руководством на местах.

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