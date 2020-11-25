Спорт Умер легендарный футболист Диего Марадона: недавно он перенес операцию на мозге

2020-11-25 19:12 133

В среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный футболист Диего Марадона.

Об этом пишет аргентинское издание Clarin.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание Ole, футболисту стало плохо дома, где он восстанавливался после операции на головном мозге.

В среду аргентинские СМИ сообщили, что футболист находится в критическом состоянии.

Биография Диего Марадоны

Диего Армандо Марадоне отпраздновал 60-летие менее месяца назад - 30-го октября.

Аргентинский нападающий считается одним из самых известных футболистов мирового уровня. Поклонники признали его лучший игроком XX века. Голосование проводилось на официальном сайте ФИФА, он набрал 53,6% голосов.

Марадона на протяжении карьеры выступал за Барселону, Наполи, Севилью, Бока Хуниорс и другие команды.

За сборную Аргентины провел 91 матч и забил 34 гола. Футболист из Буэнос-Айреса участвовал в четырех чемпионатах мира. Вместе с аргентинской сборной Марадона выиграл мировое первенство 1986 года и стал лучшим игроком мундиаля.

Тогда же Марадона забил, пожалуй, самый известный (и скандальный) гол в истории футбола. Это произошло на том же чемпионате мира-1986. В четвертьфинале Аргентина выступала против Англии.

Диего Марадона забил гол рукой и принес победу своей команде со счетом 2:1. Удар в ворота, несмотря на очевидное нарушение правил, был засчитан. Марадона назвал инцидент "рукой Бога" (как это было - на видео ниже).



После завершения карьеры Марадона пошел работать комментатором на телевидении. Его можно было услышать на тв в Аргентине и Италии. Один год - с 2005 до 2006 - был вице-президентом клуба Бока Хуниорс. С 2008 по 2010 год Диего Марадона работал главным тренером сборной Аргентины. Национальная сборная с ним во главе тогда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Марадона известен не только своей выдающейся игрой на поле, а также многочисленными скандалами. Они стали достоянием общественности. Так, стало известно, что он - наркоман. Наркотики (кокаин) он принимал в том числе накануне матчей. Вероятно, побороть зависимость звезде футбола не удалось до последнего момента. Об употреблении СМИ писали и в 2018, и в начале 2020 года. В последние годы он сильно поправился.

Попадал он и в другие скандалы. Например, в 1994 году Марадона попался на употреблении запрещенных веществ. Он был отстранен от игр и закрылся дома. Его жилье оккупировали многочисленные журналисты. Чтобы отпугнуть их, аргентинец открыл огонь из винтовки. Тогда он ранил четырех репортеров.

Попадал Марадона и в криминальные сводки после скандалов с женщинами. Копы фиксировали, что футболист избивал своих дам. Однако девушки в итоге не давали ход делу.

Официально Марадона был женат один раз. Но любовниц у него было много. По некоторым данным, женщины родили от него в общей сложности пять детей.

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