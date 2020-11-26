Коронавирус В Офисе Зеленского уже обсуждают введение локдауна - дата усиления карантинных мер

2020-11-26 11:40 336

В Офисе президента Владимира Зеленского уже идут дискуссию о введении нового локдауна в Украине. Точная дата усиления карантинных мер зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный осведомленный источник.

"Конкретной даты (введения локдауна) нет. Может быть и 20, и 15, и 25 (декабря - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отметил источник, дата введения жесткого карантина зависит исключительно от эпидемической ситуации в стране и темпов ее ухудшения.

Напомним, сегодня в Украине снова побит антирекорд - число новых случаев заражения преодолело психологическую отметку в 15 тысяч.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что полный локдаун по всей Украине будет введен, когда произойдет коллапс медицинской системы. Проще говоря, когда число новых случаев заражения превысит возможности медиков оказывать им хотя бы какую-то помощь.

Кроме того, на днях в Кабмине уже озвучивались предложения ввести жесткий карантин на время новогодних и рождественских праздников.

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