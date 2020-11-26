Коронавирус видео Цена на газ в отопительный сезон может измениться

2020-11-26 17:00 525

Могут быть незначительные колебания цены на газ, заявил Бойко

И. о. министра энергетики Юрий Бойко заявил о том, что в отопительный сезон зимой может измениться тариф на газ.

Об этом он сказал на брифинге 26 ноября.

Юрий Бойко пояснил, что на сегодняшний день только теплокоммунэнерго получают газ от компании «Нафтогаз Украины», тогда как другие потребители покупают голубое топливо на рынке.

«Допускаю, что имеют место быть незначительные колебания. Незначительные, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период, и прогнозируемо на этот период цена уже выросла. На мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы достичь своего пика. Хотя, безусловно, просчитать все ценовые тренды сложно», - сказал и.о. министра энергетики.

Юрий Бойко проинформировал, что компания «Нафтогаз Украины», обслуживающая около 2,5% населения, оставила цену на газ в декабре на уровне ноября - 6,33 грн за куб. м с НДС, но без затрат на транспортировку газа. До этого цены на газ от разных поставщиков каждый месяц росли на 30-40%.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Бойко анонсировал, что в ближайшее время будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения. По словам главы ведомства, повышение тарифов для бытовых потребителей необходимо для стабилизации разбалансированного энергорынка. «Задача сложная. Особенно в условиях, когда и обеспечение населения объективно пострадало... В том числе - от вынужденных карантинных мероприятий. Поэтому ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», - заявил Юрий Бойко.

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