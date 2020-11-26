Коронавирус В Украине могут прекратить междугороднее сообщение: названо условие

2020-11-26 20:30 637

 

В Украине могут запретить междугороднее сообщение в рамках локдауна. Это может произойти из-за роста числа больных COVID-19.

С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он предупредил, что запрет будет касаться в том числе и железнодорожного сообщения. Сейчас над этим вопросом работают в правительстве, но окончательное решение еще не принято.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть его", – сказал Аваков.

Отметим, что во время пандемии Украина уже прекращала внутреннее пассажирское междугороднее сообщение. Также в стране было закрыто международное авиационное и железнодорожное сообщение. Запрет действовал с марта по июнь.

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