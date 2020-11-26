Коронавирус Нужно ли в Украине делать обязательной прививку от Covid-19: пояснение врача

2020-11-26 22:00 168

Пока сложно сделать вывод о том, нужно ли в Украине делать вакцинацию от коронавируса обязательной на законодательном уровне. Для этого в стране должен проводиться эпидемиологический анализ.

Об этом рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

"Обязательный календарь вакцинаций вмещает в себя больше особо опасных инфекционных заболеваний. Касательно коронавирусной инфекции: все равно есть волновое течение, есть усиление циркуляции вируса, снижение циркуляции вируса. Поэтому должен проводиться эпидемиологический анализ, и только потом можно делать выводы об обязательной вакцинации против коронавируса и включении ее в обязательный календарь прививок", - уточнила она.

Врач обратила внимание на то, что вакцинация от гриппа по сей день остается рекомендованной, а не обязательной.

"Хотя от гриппа мы прививаемся каждый год. Грипп в нашей стране и других странах мира также есть каждый год. Тем не менее, во многих календарях эта вакцина остается рекомендуемой. Что касается вакцины против коронавируса, то пока что мы делим шкуру неубитого медведя. Говорить ли об обязательном включении или о рекомендуемой вакцине – покажет время и эпидемразведка", - завершила она.

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