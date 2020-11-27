Экономика Глава Минфина признался, что по требованию МВФ пришлось изменять госбюджет Украины

2020-11-27 11:12 147

Кабмин Украины вынужден был сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5%. Причиной тому стали переговоры с МВФ.

"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь, из-за того, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовывали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", - рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Презентуя доработанный проект Госбюджета на заседании Кабмина он также отметил, что в среднесрочной перспективе планируется дальнейшее сокращение дефицита бюджета.

Бюджетные доходы отображают то, какие поступления реально сможет обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов.

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