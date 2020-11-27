Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч
2020-11-27 10:39 329
За прошедшие 24 часа украинские медики подтвердили 16 218 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Это снова является антирекордом. Всего с начала пандемии в Украине заболели 693 407 человек.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за сутки наибольшее количество новых фактов Covid-19 зарегистрировано в Днепропетровской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Одесской областях.
Обновленные данные по числу зараженных в областях (за все время пандеми):
- Винницкая область - 16 710 случаев
- Волынская область - 23 273
- Днепропетровская область - 34 888
- Донецкая область - 21 786 *
- Житомирская область - 28 481
- Закарпатская область - 22 748
- Запорожская область - 28 229
- Ивано-Франковская область - 34 696
- Киевская область - 35 235
- г. Киев - 65 539
- Кировоградская область - 4824
- Луганская область - 6061 *
- Львовская область - 44 509
- Николаевская область - 17 167
- Одесская область - 41 501
- Полтавская область - 20 701
- Ровенская область - 29 875
- Сумская область - 26 590
- Тернопольская область - 27 050
- Харьковская область - 54 028
- Херсонская область - 9633
- Хмельницкая область - 28 350
- Черкасская область - 21 402
- Черновицкая область - 33 018
- Черниговская область - 17 113
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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