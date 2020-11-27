Коронавирус Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч

2020-11-27 10:39 329

За прошедшие 24 часа украинские медики подтвердили 16 218 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Это снова является антирекордом. Всего с начала пандемии в Украине заболели 693 407 человек.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за сутки наибольшее количество новых фактов Covid-19 зарегистрировано в Днепропетровской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Одесской областях.

Обновленные данные по числу зараженных в областях (за все время пандеми):

  • Винницкая область - 16 710 случаев
  • Волынская область - 23 273
  • Днепропетровская область - 34 888
  • Донецкая область - 21 786 *
  • Житомирская область - 28 481
  • Закарпатская область - 22 748
  • Запорожская область - 28 229
  • Ивано-Франковская область - 34 696
  • Киевская область - 35 235
  • г. Киев - 65 539
  • Кировоградская область - 4824
  • Луганская область - 6061 *
  • Львовская область - 44 509
  • Николаевская область - 17 167
  • Одесская область - 41 501
  • Полтавская область - 20 701
  • Ровенская область - 29 875
  • Сумская область - 26 590
  • Тернопольская область - 27 050
  • Харьковская область - 54 028
  • Херсонская область - 9633
  • Хмельницкая область - 28 350
  • Черкасская область - 21 402
  • Черновицкая область - 33 018
  • Черниговская область - 17 113

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней

2020-11-27 10:14 119

Нужно ли в Украине делать обязательной прививку от Covid-19: пояснение врача

2020-11-26 22:00 343

В Украине повысят пенсионный возраст и требования к стажу: что важно знать

2020-11-26 19:00 1141

Worldometer обнародовал новые данные о covid-19 - заражены уже более 60 млн

2020-11-26 15:45 154

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне

2020-11-27 13:16 35

28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка

2020-11-27 12:15 105

Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч

2020-11-27 10:39 329

В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней

2020-11-27 10:14 119
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне 2020-11-27 13:16 35
28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка 2020-11-27 12:15 105
Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч 2020-11-27 10:39 329
В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней 2020-11-27 10:14 119

Лента

13:16 Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне
КАРТА 12:41 Прогноз погоды на выходные - в последние дни ноября нас ждет похолодание и снегопад
12:15 28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка
11:40 Во время прощания с Диего Марадоной вспыхнули массовые беспорядки - полиция применила силу
11:12 Глава Минфина признался, что по требованию МВФ пришлось изменять госбюджет Украины
10:39 Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч
10:14 В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней
фото 09:38 "Хто не чув, той побачить!" - мэр Кличко выпустил сборник своих смешных фраз
09:11 Что будет с делом Трампа и миллионами нелегальных мигрантов после инаугурации Байдена
08:27 Как распознать дефицит витамина D, который помогает бороться с коронавирусом