Коронавирус Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч

2020-11-27 10:39 329

За прошедшие 24 часа украинские медики подтвердили 16 218 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Это снова является антирекордом. Всего с начала пандемии в Украине заболели 693 407 человек.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за сутки наибольшее количество новых фактов Covid-19 зарегистрировано в Днепропетровской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Одесской областях.

Обновленные данные по числу зараженных в областях (за все время пандеми):

Винницкая область - 16 710 случаев

Волынская область - 23 273

Днепропетровская область - 34 888

Донецкая область - 21 786 *

Житомирская область - 28 481

Закарпатская область - 22 748

Запорожская область - 28 229

Ивано-Франковская область - 34 696

Киевская область - 35 235

г. Киев - 65 539

Кировоградская область - 4824

Луганская область - 6061 *

Львовская область - 44 509

Николаевская область - 17 167

Одесская область - 41 501

Полтавская область - 20 701

Ровенская область - 29 875

Сумская область - 26 590

Тернопольская область - 27 050

Харьковская область - 54 028

Херсонская область - 9633

Хмельницкая область - 28 350

Черкасская область - 21 402

Черновицкая область - 33 018

Черниговская область - 17 113

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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