Коронавирус В США уже на следующей неделе стартуют поставки новой вакцины от коронавируса

2020-11-27 22:12 105

Дональд Трамп заявил, что уже со следующей недели могут начаться поставки вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении к военнослужащим.

"Мы преодолеваем кривую (распространения коронавируса). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и недели после", - сказал Дональд Трамп.

Первыми доступ к вакцине получат врачи и медицинские работники, которые борются с пандемией. Вакцину также будут предлагать пожилым людям, которые находятся в группе высокого риска.

Напомним, американская компания Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации в США своей вакцины от коронавируса. Отмечается, что эффективность вакцины составляет 94%.

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