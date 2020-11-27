Коронавирус В 2021 году Индия планирует выпустить более100 млн доз вакцины от коронавируса

2020-11-27 15:29 112

В Индии планируют выпустить более100 млн доз в год российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V.

Один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов Hetero объявил о соглашении с РФ по производству в Индии более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса.

Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года.

Глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди в релизе заявил, что компания "с нетерпением ожидает результатов клинических испытаний в Индии.

Также он считает, что локализация производства вакцины позволит обеспечить эффективный процесс обеспечения пациентов".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире