В 2021 году Индия планирует выпустить более100 млн доз вакцины от коронавируса

В Индии планируют выпустить более100 млн доз в год российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V.
Один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов Hetero объявил о соглашении с РФ по производству в Индии более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса.
Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года.
Глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди в релизе заявил, что компания "с нетерпением ожидает результатов клинических испытаний в Индии.
Также он считает, что локализация производства вакцины позволит обеспечить эффективный процесс обеспечения пациентов".
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