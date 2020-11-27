Мир МИД Франции заявил, что страна не признает Нагорно-Карабахскую республику

2020-11-27 17:28 70

Официальный Париж не признает Нагорно-Карабахскую республику, сообщает пресс-служба МИД Франции.

"Наша обязанность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием нагорнокарабахского конфликта путем переговоров, в частности по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха", - указано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что французские власти продолжат делать все необходимое для стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

"Париж сохранит свою приверженность в рамках сопредседательства в Минской группе, чтобы продвигаться по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать. <...> В частности, речь идет о вопросе об иностранных наемниках и защите историко-культурного наследия региона", - отметили в министерстве.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире