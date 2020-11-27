Коронавирус Германия стала шестой страной ЕС, где число зараженных COVID-19 превышает миллион

2020-11-27 19:30 126

Германия стала шестой европейской страной, в которой количество инфицированных коронавирусом нового типа превысило миллион. В мире ФРГ занимает 12-е место по заболеваемости новым коронавирусом.

Согласно свежим данным ресурса Worldometers, по состоянию 27 ноября в стране подтверждено 1 005 307 случаев заражения COVID-19, из них более 676 тысяч закончились выздоровлением пациентов и свыше 15 тысяч - смертью. За последние сутки выявили 21 576 новых инфицированных.

В Европе большее количество зараженных, чем в Германии, фиксируется в России (2,19 миллиона человек), Франции (2,18 миллиона), Испании (1,64 миллиона), Великобритании (1,57 миллиона) и Италии (1,5 миллиона).

По последним данным, 61,3 миллиона жителей планеты заразились COVID-19. При этом 42,4 миллиона человек уже вылечились от инфекции, а 1,4 миллиона - скончались от ее осложнений.

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