Коронавирус Полный локдаун в Украине: что это такое, когда могут ввести и какие у власти есть сценарии

2020-11-28 11:00 693

Локдаун в Украине могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, число заражения которым в пятницу, 27 ноября, пересекло отметку в 16 тысяч новых случаев за сутки.

О том, что будет означать локдаун для Украины и когда его могут ввести...

Что такое локдаун

Локдаун - это система ограничительных мер, которые вводятся с целью сдержать распространение заболеваемости. Во время локдауна действует режим изоляции для населения, т.е. ограничивается свобода передвижений и действий в границах определенной зоны.

В нормальном режиме могут продолжать работу только организации, обеспечивающие основные потребности граждан, и объекты критической инфраструктуры.

Полный локдаун из-за вспышки коронавируса действовал в Украине с середины марта по 22 мая. Правительство ввело жесткий карантин, в рамках которого было запрещено: работу учебных заведений всех типов, массовые мероприятия, работу ТРЦ, заведений общепита. Общественный транспорт функционировал с ограничениями. Также были закрыты пункты пропуска на границе и прекращено международное авиа- и ж/д сообщение. В конце мая началось постепенное ослабление ограничений и введен адаптивный карантин.

Частичный локдаун или карантин выходного дня

В связи с ростом заболеваемости и ежедневными "антирекордами" новых случаев COVID-19 среди украинцев, в середине ноября правительство усилило карантин. В частности, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника введен карантин выходного дня. Действие данных мер продлится с 14-го по 30 ноября.

Карантин выходного дня является частичным локдауном. На это время запрещена работа магазинов, за исключением продуктовых. Заведения общепита могут работать только в режиме на вынос. В выходные дни закрываются ТРЦ, развлекательные и культурные заведения, салоны красоты, спортзалы. Запрещено проведение массовых мероприятий.

Когда и при каких условиях могут ввести полный локдаун

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября сообщил, что на данный момент не идет речь об усилении карантинных ограничений. При этом Кабмин разрабатывает план на случай ухудшения ситуации в стране.

В частности, правительство рассматривает возможность введения локдауна на период новогодних выходных. Шмыгаль отметил, что новогодние праздники могут дать толчок к всплеску заболеваемости. Этого может не выдержать система здравоохранения.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал главное условие введения тотального локдауна - коллапс медицинской системы. Это может произойти, когда количество больных, которые госпитализируются, достигнет 25-30 тысяч, что является критической загруженностью системы - около 80%.

Министр здравоохранения отметил, что для улучшения ситуации с COVID-19 нужно разорвать цепь передачи болезни. Степанов допустил возможность ужесточения карантина и, в случае принятия такого решения, это будет касаться всех регионов.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что введение карантина выходного дня является единственным шансом, чтобы Украина не ввела полный локдаун. По его словам, если граждане не будут соблюдать установленные ограничения, страна действительно может вернуться к локдауну, т.к. ситуация с заболеваемостью критическая.

По словам Тимошенко, необходим ли в Украине полный локдаун, станет известно на следующей неделе. Сейчас в Офисе президента ждут результатов введенного ранее карантина выходного дня.

Введение тотального локдауна в стране на новогодние праздники предлагает министр культуры Александр Ткаченко. По его мнению, ситуация должна быть прогнозируемой. Ткаченко предлагает запланировать жесткий двухнедельный карантин, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

Советник президента Олег Устенко считает, что решение о введении локдауна может быть принято в случае резкого скачка заболеваемости коронавирусом. Он не исключает возможности усиления карантинных мер, однако четкого прогноза об их введении пока нет. Также Устенко заявил, что локдаун станет серьезным ударом по экономике страны. Однако по его словам, когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план.

Единого мнения относительно сроков локдауна и дат, с которых его могут ввести, пока нет. Все будет зависеть от количества выявленных новых случаев и загруженности системы здравоохранения.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что тотальный карантин могут ввести и позже, в последние дни декабря - на две недели с 29 декабря.

Источники "РБК-Украина" в Офисе президента говорят, что полный локдаун в Украине могут ввести 15, 20 или 25 декабря - дата сейчас обсуждается. "Суспільне" в качестве вероятной даты тотального карантина называет 20 декабря.

Заявление Авакова и конфликт в Кабмине

В Кабинете министров возник конфликт между министрами экономического блока и главой МВД Арсеном Аваковым по срокам введения в Украине полного локдауна. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полный локдаун в стране нужно вводить срочно - он должен длиться 3 или 4 недели.

Внутренний конфликт в Кабмине касается прогнозов относительно состояния экономики страны и роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Экономический блок правительства считает, что сейчас Украина не может закрыться, потому что экономика "ляжет", а глава МВД Аваков считает, что карантин надо объявлять уже сейчас.

Три сценария

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, введение полного локдауна в Украине возможно, если не сработает введенный ранее карантин выходного дня. Его могут ввести при ежесуточной заболеваемости более 15 тысяч случаев.

Второй критерий, который будут рассматривать власти перед введением локдауна, называют способность государства поддержать предпринимателей. Некоторые программы поддержки уже были анонсированы, но их должны доработать с учетом особенностей отдельных отраслей. Президент уже пообещал предпринимателям, которые пострадают от локдауна, компенсации наемным работникам, единовременную материальную помощь в виде 8 тысяч грн для ФЛП, а также пособие на детей для неработающих предпринимателей.

Источники издания LIGA.net в Кабмине и руководстве фракции "Слуга народа" склоняются к тому, что останавливать деловую активность нужно независимо от того, проголосуют ли депутаты за предложенные президентом компенсаторы.

Есть три сценария развития событий для полного локдауна, которые отличаются только в датах.

Первый вариант - введение жесткого карантина буквально сразу после принятия экономических законов, гарантирующих поддержку бизнеса. То есть, локдаун может быть введен уже на следующей неделе, если рост заболеваемости не замедлится, и продлится он от двух недель до окончания новогодних праздников.

Второй вариант - карантин вводится не ранее 15 декабря и продолжается до окончания рождественских праздников. Этот вариант дает предпринимателям возможность подготовиться к ограничениям. По информации из властных кабинетов, это наиболее вероятный план действий, однако все будет зависеть от статистики.

Третий вариант - ограничение работы ряда предприятий с 29 декабря на две или три недели. Он даст возможность легче пережить локдаун и спокойно завершить финансовые дела в конце года.

Какие страны уже усилили ограничения

В Германии локдаун действует с начала ноября и планируется продолжить его еще на месяц. Закрыты рестораны, бары, развлекательные заведения, спортзалы, салоны красоты. Отелям запрещено принимать туристов. При этом школы и магазины работают.

В Литве повторно ввели общенациональный карантин в начале ноября. Действует обязательный масочный режим, отменены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, театры, заведения общепита работают на вынос.

Локдаун в Великобритании продолжается уже месяц. На данный момент гражданам не рекомендуется покидать дома без необходимости, ограничена работа заведений общепита, запрещены массовые мероприятия.

Во Франции введен режим локдауна с 30 октября. В рамках карантина закрыты заведения общепита и часть коммерческих предприятий. Образовательные учреждения продолжают работать, но школьники с 6 лет обязаны носить маску. Смягчение основных ограничений планируется после 15 декабря.

Карантин в Польше существенно ужесточен с 7 ноября. Закрыты учебные заведения, ограничена работа торговых центров, не работают заведения культуры, спортивные залы.

В Турции введен частичный локдаун - комендантский час на выходные дни с 20:00 до 10:00. Рестораны и кафе в этот период работают только в формате доставки, закрыты спортзалы, бассейны, музеи. До конца семестра закрыты школы. Кинотеатры не откроются до конца года.

Также комендантский час введен в Черногории. Людям запрещено покидать дома 19:00 до 5:00. Сокращена работа развлекательных объектов с 7:00 до 18:00.

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