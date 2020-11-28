Коронавирус Медики выяснили, как долго сохраняются следы коронавируса в анализах и организме человека

2020-11-28 12:30 63

Исследователи проанализировали 79 научных работ о коронавирусе и пришли к выводу о том, что ПЦР-тест может показывать положительный результат почти через три недели после того, как человек перестал быть заразным.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на научно-популярный журнал Lancet.

Так, в среднем следы вируса сохраняются:

В верхних дыхательных путях - 17 дней.

В легких - 14,6 дня.

В анализах стула - 17,2 дня.

В анализах крови - 16,6 дня.

Иногда вирус сохраняется и дольше, однако в это время он уже давно не активен и не может заражать окружающих. Так, наиболее заразен пациент в промежутке между первыми симптомами и до пяти дней после этого. То есть, как раз в период, когда человек пытается понять, болен ли он вообще, посещает аптеку и, закупается продуктами и проходит тест.

"Это исследование подчеркивает, что люди особенно заразны сразу после того, как заражаются сами - вирус особенно активен в период между наступлением симптомов и пятым днем после заражения", - рассказала один из авторов исследования доктор Мюге Чевик.

Это показывает, что изоляция всех людей с положительным ПЦР-тестом - неправильно, так как многие из них уже не заразны.

"Что происходит сейчас? Люди идут тестироваться примерно через два-три дня после проявления симптомов, а когда они получают результаты теста, пик заразности у них уже прошел. Самый важный вывод - в том, что положительный тест, сделанный любым методом, не значит, что в организме присутствует активный вирус. Наиболее вероятно, на наш взгляд, что пик заразности приходит сравнительно рано", - отметил эксперт Американского совета по науке и здоровью Чак Дайнерстайн.

Напомним, декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.

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