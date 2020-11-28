Коронавирус В Аргентине по факту смерти Диего Марадоны возбудили уголовное дело

2020-11-28 13:00 70

 

В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны, сообщает Todo Noticias.

По информации, правоохранители проверяют, была ли допущена халатность со стороны медработников, которые следили за состоянием здоровья футболиста после операции.

Как известно, за 12 часов перед смертью Марадона не находился под должным наблюдением медицинских работников. Полиция должна будет проверить записи с камер видеонаблюдения, а также провести анализ крови на наличие остатков каких-либо токсичных веществ.

Также, прокуратура допросит медсестру Жизелу, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты. У правоохранителей также есть данные, согласно которым Жизела не дала Марадоне одну из таблеток в то утро, когда он скончался.

Отмечается, что также расследуется заявление адвоката Диего Марадоны Матиаса Морлы, по заверениям которого Марадона в течение 12 часов до смерти находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

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