Коронавирус Глава МОЗ Украины дал понять, что все идет к усилению карантинных мер

2020-11-30 13:16 273

В Минздраве не спешат радоваться заметному снижению заболеваемости коронавирусом в Украине. Напомним, впервые за долгое время суточное число новых случаев было ниже 10 тысяч, хотя перед этим антирекорды устанавливались почти ежедневно.

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной из-за числа инфицированных. 

Чиновник напомнил, что только за минувшую неделю в Украине выявили 96 936 случаев инфицирования Covid-19. При этом на позапрошлой неделе коронавирус обнаружили у 90 тыс. человек.

"Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных, и, как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - сказал он.

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