Коронавирус В "Слуге народа" объяснили суть "интеллектуального локдауна"

2020-11-30 19:00 133

 

Глава партии "Слуга народа" на брифинге по итогам заседания Согласительного совета Рады 30 ноября пояснил, что слова его однопартийца Давида Арахамии об "интеллектуальном локдауне" подразумевают адаптивный карантин.

"Интеллектуальный локдаун - это больше к Давиду Георгиевичу. Это такая новая терминология, мы еще до конца не разобрались, что он имел в виду. Я думаю, что это речь шла про адаптивный карантин - когда-то у нас был такой, до введения карантина выходного дня", - сказал Корниенко.

По его словам, они с Арахамией придерживаются мнения, что принимая решение о новом локдауне, нужно учитывать весь предыдущий опыт.

"И, соответственно, наше мнение, наверное, лично Давида и моя: мы должны учитывать весь опыт, который был за это время. Был опыт тотального локдауна весной - он принес определенные результаты, был опыт адаптивного карантина - он тоже приносил определенные результаты. Есть опыт карантина выходного дня, он тоже, пока неизвестно какие, но какие-то результаты принесет. Пока сложно по двум неделям делать выводы", - заявил Корниенко.

Напомним, недавно Арахамия заявил, что в Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".

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