Спорт "Какой я есть и каким умру": Тайсон сделал неожиданное признание после боя с Джонсом

2020-11-30 20:30 182

Тайсон признался, что перед боем с Джонсоном курил "травку".

Американский боксер Майк Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с соотечественником Роем Джонсом-младшим, который состоялся 29 ноября в Калифорнии.

По словам спортсмена, он не может расстаться с этой вредной привычкой и всегда во время драк курил, сообщает The New York Post.

"Я курильщик. Я курю каждый день. Никогда не бросал курить. Это просто то, что я делаю, какой я есть и каким умру", - заявил он.

При этом боксер подчеркнул, что курение не вредит его здоровью.

К слову, издание отмечает, что перед боем и Джонсон, и Тайсон сдавали анализы на предмет запрещенных веществ, однако марихуана в этот список в Калифорнии не входит.



Майк Тайсон - Рой Джонс: главное

Поединок Тайсон - Джонс завершился со счетом 79:73, 76:80, 76:76.

54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году, а 51-летний Джонс - в 2018-м.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений. Джонс в 75 боях одержал 66 побед (47 - нокаутом) и проиграл 9 раз.

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