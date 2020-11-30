Мир Отдыхавший в Крыму турист заказал вертолет за 75 тысяч гривен ради еды из McDonald’s

2020-11-30 20:45 112

Россиянин, который отдыхал в оккупированном Крыму, нанял частный вертолет, чтобы ему доставили бургеры с материка.

Об этом пишет РИА ФАН.

Как сообщили источники в сфере авиаперевозок, турист заказал в Ялту борт, на котором его представитель слетал в Краснодар, добрался до ближайшего ресторана McDonald’s, купил около 20 позиций из меню и вернулся на курорт.

Отмечается, что чартерный рейс обошелся туристу в 200 тыс. рублей (около 75 тыс. грн), а сам заказ — примерно в четыре тысячи рублей (почти 1,5 тыс. грн). Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания в Крым заняла около двух часов.

По словам представителя компании, которая занимается арендой вертолетов на полуострове, до этого не сталкивались с подобными ситуациями. Как правило, туристы заказывают чартерные рейсы на экскурсии и для встречи гостей. В то же время, отметили собеседники агентства, желание заказать еду в Крым вполне осуществимо, стоимость перелета составит от 200 до 400 тысяч рублей (от 75 до 150 тыс. грн).

Как известно, рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в апреле 2014 года после аннексии полуострова Россией. Сотрудникам, работавшим в них, предложили перевестись в любое другое заведение сети в Украине.

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