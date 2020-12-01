Коронавирус Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун

2020-12-01 10:39 252

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Украине в течение суток выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 745 123 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 355 172 человек (+10023 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 12 548 человек (+221 за сутки).

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве (1799), Одесской области (889), Днепропетровской (870), Запорожской (725) и Львовской областях (813).

Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в течение декабря суточная заболеваемость коронавирусом может достичь 25-35 тыс. человек, что будет веским основанием для решения о локдауне.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов

2020-12-01 13:16 133

В Киеве новый антирекорд - за сутки подтверждено 1799 новых случаев COVID-19

2020-12-01 12:40 140

Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим

2020-12-01 12:15 224

Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов

2020-12-01 11:10 308

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Уже два крупных украинских города отказались вводить локдаун на новогодние праздники

2020-12-01 14:45 70

Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов

2020-12-01 13:16 133

В Киеве новый антирекорд - за сутки подтверждено 1799 новых случаев COVID-19

2020-12-01 12:40 140

Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун

2020-12-01 10:39 252
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Уже два крупных украинских города отказались вводить локдаун на новогодние праздники 2020-12-01 14:45 70
Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов 2020-12-01 13:16 133
В Киеве новый антирекорд - за сутки подтверждено 1799 новых случаев COVID-19 2020-12-01 12:40 140
Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун 2020-12-01 10:39 252

Лента

14:45 Уже два крупных украинских города отказались вводить локдаун на новогодние праздники
14:12 Шахтер - Реал: история противостояния, прогноз поединка, готовность и положение команд в группе
13:44 Оплаченный Трампом пересчет голосов в штате Висконсин подтвердил победу Байдена
13:16 Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов
12:40 В Киеве новый антирекорд - за сутки подтверждено 1799 новых случаев COVID-19
12:15 Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим
11:42 Президент Зеленский в Соцсети призвал не меряться любовью к Родине в Соцсетях
11:10 Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов
10:39 Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун
10:14 В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы