Коронавирус Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун

2020-12-01 10:39 252

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Украине в течение суток выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 745 123 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 355 172 человек (+10023 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 12 548 человек (+221 за сутки).

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве (1799), Одесской области (889), Днепропетровской (870), Запорожской (725) и Львовской областях (813).

Ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в течение декабря суточная заболеваемость коронавирусом может достичь 25-35 тыс. человек, что будет веским основанием для решения о локдауне.

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