Коронавирус Туризм по время локдауна: власти Украины планируют не перекрывать международные рейсы

2020-12-01 15:14 91

Похоже, что готовящие резкое усиление карантинных мер власти Украины все же оставляют для себя пути отступления, как минимум в престижные европейские клиники. Так, стало известно, что даже в полный локдаун, международное авиасообщение перекрывать не планируют. А вот врутренние рейсы при этом будут закрыты.

"Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует", -  сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире "Апостроф Live".

Он уточнил, что будут осуществляться рейсы и во время рождественских, и новогодних праздников.

По словам политика, после ужесточения карантина в Украине могут ввести ограничения только для внутренних авиарейсов — речь идет об авиакомпаниях, которые подпали под аналогичные меры в начале карантина весной этого года.

Напомним, в Украине из-за резкого увеличения числа больных Covid-19 правительство рассматривает различные варианты дальнейшего карантина, один из которых - локдаун.

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