Политика Оплаченный Трампом пересчет голосов в штате Висконсин подтвердил победу Байдена

2020-12-01 13:44 98

В штате Висконсин по результатам пересчета голосов избирателей в округах Милуоки и Дейн подтвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.

"Я проверила заявление и теперь подписываю его в качестве официального определения результатов выборов 3 ноября. Данная сертификация будет опубликована 1 декабря в качестве документа заседания избирательной комиссии", - отметила глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс.

Как передает The Hill, Байден и Камала Харрис, кандидаты в президенты и вице-президенты, получили наибольшее число голосов на всеобщих выборах 3 ноября. В связи с этим демократ получает 10 голосов членов коллегии выборщиков от штата.

Напомним, штаб Дональда Трампа ранее направил запрос властям Висконсина о повторной обработке бюллетеней и передал им для этого 3 миллиона долларов.

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