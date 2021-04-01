Политика Бесконечные выборы: Суд удовлетворил иск Вирастюка о новом пересчете голосов на 87-м округе

2021-04-01 11:22

Ивано-Франковский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию на 87-м округе провести повторный подсчет голосов на избирательном участке №260532. Об этом говорится в решении суда , сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Суд удовлетворил соответствующий иск кандидата на довыборах в парламент в 87 округе в Ивано-Франковской области от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка.

Причиной пересчета голосов стало нарушение требований надлежащего упаковки избирательной документации, ее транспортировки к окружной избирательной комиссии, целостности упаковки пакетов с избирательными документами.

Напомним, ранее партия "Слуга народа" заявила, что ее кандидат Василий Вирастюк побеждает на довыборах в Верховную Раду Украины по округу №87 в Ивано-Франковской области.

30 марта группа из более 20 депутатов из "Слуги народа" вылетела в Ивано-Франковскую область, чтобы проконтролировать подсчет голосов на избирательном округе № 87 на промежуточных выборах в Верховную Раду.

31 марта стало известно, что Центральная избирательная комиссия в среду уже третий раз внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии № 87 в Ивано-Франковской области, которая до сих пор не установила результаты голосования.

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