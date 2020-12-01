Коронавирус В Минздраве назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для групп риска

2020-12-01 19:30 77

Для вакцинации от COVID-19 людей из так называемых "групп риска" необходимо 15,1 миллиарда гривен, тогда как в нынешней редакции проекта Государственного бюджета на 2021 год предполагается лишь 2,6 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В 259 миллиардах учтена сумма на вакцинацию от "ковида". Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать. Исходя из мировых цен, о которых говорят производители. Мы рассчитали, что это должны быть все группы риска. Как по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, работники Национальной полиции. Также группа риска - "старше 65 лет", люди, которые имеют сопутствующие заболевания, например, - на диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Государство должно их ценить. Именно поэтому мы заложили (на вакцинацию - ред.) 15,1 миллиарда гривен. На данный момент в бюджете (проекте Госбюджета на 2021 год - ред.) стоит 2,6 миллиарда гривен. Мы не можем с этим мириться. Я не могу с этим мириться и очень рассчитываю на народных депутатов при принятии проекта бюджета", - отметил Степанов.

Добавим, что 30 ноября глава Минздрава заявил, что в бюджет в 156,2 млрд грн, который предусмотрен на здравоохранение на 2021 год, нужно добавить около 57 млрд грн.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не поддержан бюджетный запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам, а потому он воздержался при голосовании за этот документ.

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