Спорт Стало известно о кризисе в "Ювентусе" перед матчем с "Динамо" в ЛЧ

2020-12-01 20:30 119

 

"Ювентус" испытывает внутренние проблемы перед матчем пятого тура Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится в среду, 2 декабря.

Как сообщает издание Corriere Della Sera, не все футболисты туринского клуба понимают, чего от них хочет главный тренер Андреа Пирло, поскольку тот почти не общается с командой и игроками о тактике. Во время тренировок эту работу выполняет его помощник Игор Тудор, а во время поединков – другой член его штаба Роберто Баронио.

По этой причине такие звездные футболисты, как, к примеру, Деян Кулушевски и Пауло Дибала, не всегда понимают, чего от них хочет Пирло в тактическом плане. Полузащитники также не всегда знают, что им нужно делать на поле, особенно в случаях, когда они играют без мяча.

В нынешнем сезоне Серии А "Ювентус" идет на четвертом месте после девяти туров и отстает от лидирующего "Милана" на шесть очков.

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