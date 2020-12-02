Коронавирус В Украине впервые число выздоровевших за сутки больше , чем новых случаев заражения

2020-12-02 10:14 63

В Украине за прошедшие 24 часа зарегистрировали 13 141 случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели рекордное число пациентов - 13 882. Предыдущий рекорд по числу выздоровлений был зафиксирован 6 ноября - тогда вылечились 10 762 пациента.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за сутки проведено 67 626 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181.

Больше всего заражений выявили в Киеве (+1735), Одесской (+1147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 758 264 человека. От осложнений умерли 12 717 (+169) человек, выздоровели - 369 054 (+13 882). Активными больными остаются 389 210 пациентов.

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