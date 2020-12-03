Коронавирус Когда в Украине введут локдаун и что будет с работой транспорта: озвучен новый сценарий

2020-12-03 22:00 378

В Украине локдаун могут ввести на три недели, а продлится он со 2 по 21 января.

Об этом изданию LIGA.net сообщили источники в Офисе президента и Кабинете министров.

"Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год", – отметил собеседник в правительстве.

Источник в ОП отмечает, что в данный момент также рассматривается вариант введения жесткого карантина в декабре. На такой шаг правительство пойдет в том случае, если суточная заболеваемость превысит порог в 30 000.

В данный момент же чиновники намерены проанализировать динамику выявления COVID-19 в грядущие выходные, когда не будет действовать карантин выходного дня.

Что касается работы транспорта, то пока о полной его остановке речи не идет. Кроме того, источник издания в ОП заверил, что правительство также не будет закрывать границы и не станет запрещать международное авиасообщение.

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