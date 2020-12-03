Коронавирус Как оформить субсидию в Украине онлайн и проверить ее размер: детальная инструкция

2020-12-03 18:30 168

 

Еще с 2016 года в Украине существует возможность оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не выходя из дома, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Для проверки субсидии онлайн, необходимо зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua.

Далее нужно вести свой адрес: область, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры (выбрать из выпадающего списка).

Стоит учитывать, что в реестре содержатся только те домовладения, которые прошли все необходимые процедуры: подали заявление на субсидию, декларацию доходов и расходов семьи, или договор аренды (найма) и получили подтверждение от социальных служб. Остальные адреса просто не будут отображаться в списке поиска.

Результаты поиска выводятся в правой части окна. Это таблица, в которой показаны: состояние субсидии (активна/неактивна), последние два номера заявления на получение, месячный и годовой размер помощи, месторасположение личного дела, населенный пункт.

Чтобы оформить субсидию онлайн, необходимо перейти по ссылке subsidii.mlsp.gov.ua. Услуга требует верификации: по почте (с подачей документов в бумажном виде), ЭЦП или Bank ID. При выборе двух последних способов верификации, подать заявление можно будет полностью онлайн, заполнив бланк и декларацию.

О результате проверки и выдаче/отказе в субсидии заявителя уведомят органы социальной защиты по телефону.

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