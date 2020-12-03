Коронавирус Субсидии у украинцев могут отобрать, грядут массовые проверки: "В следующем году..."

2020-12-03 19:30 35

Субсидиантам могут угрожать проверки

Данные получателей субсидий хотят проверять на правдивость. Соответствующий проект приказа направлен на согласование Федерации профсоюзов Украины.

В документе говорится о методики проверки получателей субсидий, в которой установлены общие принципы верификации данных субсидиантов на достоверность, пишет finance.ua.

Указанна методика должна выявить несоответствия информации в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных, а далее отобрать субсидии.

Проверка правдивости проводится путем сравнения данных о получателях жилищных субсидий, представленных Минсоцполитики, и данных из Минюста, МВД, ГНС, Госгеокадастра, Минобразования и т.д..

Отметим, в госбюджете-2021 заложили 36,6 млрд грн для субсидиантов, это меньше чем в прошлом году. При этом в следующем году увеличится стоимость коммунальных услуг на 20-30%. А общая цифра в платежке увеличится на 300-700 грн, в зависимости от сезона.

Ранее мы писали, что в октябре насчитали украинцам 11 млрд за коммуналку. Эта сумма на 57% превышает показатели за минувший год (7 млрд).

Задолженность по коммуналке выросла на 1,7 млрд и теперь составляет больше 51 млрд грн.

Отметим, что в среднем платежка на одну украинскую семью выросла почти на 200 гривен — с 555,5 до 741,9 грн.