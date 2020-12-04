Коронавирус Вспышка коронавируса в Украине: суточное число новых случаев Covid-19 превысило 15 тысяч

2020-12-04 10:37 308

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 131 новый случай коронавируса. Это впервые с прошлой субботы, когда число заразившихся превысило 15 тысяч.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Как сообщил в Facebook глава МОЗ Максим Степанов, всего за сутки (3 декабря) проведено 74 880 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852.

Напомним, за время начала пандемии в стране заразились уже 787 891 человек, умерли 13 195 (+235), выздоровели - 397 809 (+13 383).

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