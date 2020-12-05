Коронавирус Жесткий карантин в Украине: власти пояснили, что не будет работать в январе

2020-12-05 10:30 6265

 

На следующем заседании правительства Министерство здравоохранения представит предложения по введению жесткого карантина в январе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"На следующей неделе на заседании правительстве, я думаю, МЗ представит свои предложения ... Скорее всего, это (локдаун) будет после новогодних праздников, после второго числа ... Сегодня министр здравоохранения четко заявил, что они будут предлагать в январе 2021", - сказал Немчинов.

Он добавил, что во время локдауна не будут работать учебные заведения. Также ограничат деятельность заведений развлекательной сферы.

"Это однозначно будут меры, которые, с одной стороны, не будут влиять на экономику, с другой - позволят сделать передышку для медицинской системы", - подчеркнул Немчинов.

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