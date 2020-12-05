Коронавирус Заставить мы не можем: украинский врач пояснила, что делать с противниками вакцинации от Covid-19

2020-12-05 14:30 546

В Украине многие люди не готовы вакцинироваться, и для вирусологов это самая большая проблема, которая может способствовать новой волне эпидемии.

Об этом рассказала вирусолог, руководитель Центра молекулярной диагностики, кандидат медицинских наук Оксана Обертинская.

"Мы должны понимать, что вакцина из воздуха не берется. Все бесплатно государство нам тоже не может дать. Люди, которые работают с вакцинными штаммами, с вакцинами, с возбудителем - тратят на это много средств и сил. Это все должно оплачиваться. Если государство сможет себе позволить провакцинировать всех - это было бы очень хорошо. Если в этом есть необходимость. Поэтому население может говорить о том, хорошо это или плохо," - говорит она.

Главная проблема сегодня заключается в том, что многие украинцы говорят о том, что не будут вакцинироваться платно либо вообще не хотят вакцинироваться.

"Треть украинцев за деньги не готова делать себе никакой вакцины", - говорит Оксана Обертинская

Самый большой страх людей связан с тем, что нет уверенности в эффективности тех вакцин, которые сейчас есть на рынке. Конечно, заставить всех вакцинироваться принудительно никто не вправе. Это решение должен будет принимать каждый человек самостоятельно. Люди смогут выбирать вакцину, которой будут доверять больше.

"Когда мы говорим о том страхе, который возникает, то мы говорим: если вакцина эффективна, мы будем вакцинироваться и за деньги, и без. Но мы должны учесть слои населения, которые являются неплатежеспособными, а также население, которое будет в группах риска - пожилые люди. Разумеется, государство должно о них позаботиться, потому что они получают небольшие пенсии. Мы их должны обеспечить, если в этом есть необходимость. А молодежь сегодня более активна, значит она может на себя заработать и может закупить вакцину", - говорит Обертинская.

Но останется вопрос, все ли будут вакцинироваться и имеют ли они право отказаться.

"Заставить вакцинироваться абсолютно всех мы не имеем права. Это видение каждого человека, он имеет право выбирать среди предложенных вакцин, покупать ее или нет. Но они должны давать себе четкий ответ: если будет доказана эффективность вакцины, имеют ли они право не вакцинироваться. На тот момент они будут той прослойкой людей, через которую может идти штамм - не вакцинный, а полевой - который может в дальнейшем распространять это заболевание," - отметила Обертинская.

Врач считает, что должна быть принята четкая стратегия: если мы вакцинируемся, то каким образом, всех ли надо вакцинировать.

"На сегодня мы не готовы на 100% говорить, является это обязательным или нет. И заставить людей мы не можем. Но группу риска, когда будет принято соответствующее решение, мы должны вакцинировать за счет государства. Государство должно об этом позаботиться", - сказала врач.

Она отметила, что все ученые мира работают над вакциной и украинские специалисты постоянно с ними общаются.

"Соответственно, изучают работу вакцины на животных или на культуре клеток, что на сегодняшний день недостижимо для нашей страны. Мы можем только общаться с ними, понимая те или иные моменты построения вакцины, и мы будем представлять, что мы будем иметь на выходе. Было бы очень хорошо, если бы мы имели свои лаборатории, которые могли бы этим заниматься", - сказала врач.

"Было бы очень хорошо, если бы мы имели свои лаборатории, которые могли бы этим заниматься. Государство тоже об этом позаботилось, и выделены также средства на следующий год на строительство лабораторий, которые будут проводить диагностику, и будет способность проводить научные исследования. Если будут научные исследования, то будут большие операции с зарубежными исследователями или исследовательскими институтами. Тогда мы будем больше понимать, что мы можем сделать и предложить," - подытожила Обертинская.

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