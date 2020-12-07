Коронавирус В МОЗ заявили, что карантин выходного дня сработал - есть первые реальные результаты

2020-12-07 11:42 98

В Минздраве отметили, что в Украине количество заболевших COVID-19 с 30 ноября по 6 декабря сократилось по сравнению с предыдущей неделей примерно на 7,5 тысяч. Это первое снижение недельного прироста с августа.

"За предыдущую неделю заболело 89,322 тысяч человек. Начиная с конца августа, мы впервые получили сокращение количества заболевших в сравнении с предыдущей неделей. С 23 по 29 ноября было 96,936 тысяч больных, за неделю с 30 ноября по 6 декабря – 89,322 тысяч больных, что почти на 7,5 тысяч меньше", – сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, количество тестирований, как и на предыдущей неделе, составило 279 тысяч.

"За неделю госпитализировали 10,1 тысяч человек, на предыдущей неделе – 11,606 тысяч человек, то есть на 1,5 тысячи человек меньше. Причиной стало выполнение противоэпидемических мер. Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня сработал, и это мы видим по цифрам. Да, мы не получили максимальный эффект (снижение количества больных на 20% – ред.), но мы получили сокращение динамики", – добавил Степанов.

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