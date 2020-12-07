Мир Сотням россиян в аэропорту Нью-Йорка устроили тщательный досмотр с собаками

2020-12-07 11:10 126

В Нью-Йорке в аэропорту имени Джона Кеннеди эвакуировали пассажиров, которые прилетели рейсом из Москвы. Эвакуировать пассажиров пришлось из-за угрозы взрыва.

Как сообщает Fox News, в самолете находились 250 пассажиров. После их эвакуации правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

По данным информагентств, багах всех 250 пассажиров досматривали с собаками. До этого прибывшим не разрешено было покидать аэропорт.

По данным Аэрофлота, из-за обысков вылет обратного рейса из Нью-Йорка в Москву перенесен более чем на 3,5 часа.

Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

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