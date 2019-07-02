Мир Чехия запретила Аэрофлоту выполнять рейсы Москва - Прага - Москва

2019-07-02 12:43 168

Власти Чехии решили аннулировать выданные ранее разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва, в связи с чем российская авиакомпания "Аэрофлот" была вынуждена отменить ряд рейсов.

"Несмотря на то, что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешения на выполнение рейсов", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

В частности, компания была вынужденна отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В то же время "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

"Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков", - отметили в авиакомпании.

Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) в "Аэрофлоте" предложили оформить возврат.