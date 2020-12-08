Мир Ретинг самых влиятельных женщин года возглавила премьер-министр Новой Зеландии

2020-12-08 09:14 63

Американское издание Finencial Times составило ретинг самых влиятельных женщин 2020 года.

В список вошли 12 женщин. Все эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности. При этом выбирать кандидаток редакции помогали читатели - именно их комментарии приведены для объяснения выбора.

Во главе рейтинга стоит премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Ее отметили за оперативную реакцию на угрозу коронавируса.

Следующей идет Озлем Туречи - ведущая ученая компании Biontech, разрабатывающей вакцину от коронавируса. Женщина является одним из ключевых ученых, которые стоят за прорывом в использовании мРНК для иммунных реакций.

Затем в списке значатся Камала Харрис, которая станет вице-президентом США, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая "вывела страну из политического сна и дала надежду людям", и американская политик Стейси Абрамс за успешную кампанию демократов в штате Джорджия.

На следующей позиции стоят работающие матери. Это не одна конкретная женщина, а все матери, которые продолжают свою карьеру, несмотря на вызовы карантина и закрытые детские учебные заведения.

Также редакция отметила президента Тайваня Цаи Инг Вен, сделавшую экономику своей страны одной из сильнейших в этом году, канцлера Германии Ангелу Меркель за решительные меры по борьбе с коронавирусом, судью Верховного суда США Рут Гинзбург, американского политика Александру Окасио-Кортес, министра здравоохранения Индии К.К. Шайлая и американскую певицу Тейлор Свифт.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцев заставят платить за воду и отопление круглый год

2020-12-03 21:00 1680

видео Цена на газ в отопительный сезон может измениться

2020-11-26 17:00 945

фото В Сумской области сгорело авто новоизбранного депутата госовета

2020-11-19 11:12 308

В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов

2020-11-12 21:30 266

Еще новости в разделе "Мир"

Всемирный экономический форум из-за коронавируса перенесли из Давоса в Сингапур

2020-12-08 12:41 49

Выборы в Румынии: премьер-министр страны Орбан подал в отставку не дожидаясь результатов

2020-12-08 11:10 70

Ретинг самых влиятельных женщин года возглавила премьер-министр Новой Зеландии

2020-12-08 09:14 63

Лукашенко приказал трудоустроить "протестунов"

2020-12-07 21:00 168
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Всемирный экономический форум из-за коронавируса перенесли из Давоса в Сингапур 2020-12-08 12:41 49
Выборы в Румынии: премьер-министр страны Орбан подал в отставку не дожидаясь результатов 2020-12-08 11:10 70
Ретинг самых влиятельных женщин года возглавила премьер-министр Новой Зеландии 2020-12-08 09:14 63
Лукашенко приказал трудоустроить "протестунов" 2020-12-07 21:00 168

Лента

12:41 Всемирный экономический форум из-за коронавируса перенесли из Давоса в Сингапур
12:15 Стало известно, что будет запрещено украинцам во время нового карантина в январе
КАРТА 11:44 Прогноз погоды: сегодня будет сухо и холодно, ночью температура упадет до – 11°C
11:10 Выборы в Румынии: премьер-министр страны Орбан подал в отставку не дожидаясь результатов
10:43 Трамп задумал устроить политический перформанс в день инаугурации Джо Байдена
10:12 Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ
09:38 В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19
09:14 Ретинг самых влиятельных женщин года возглавила премьер-министр Новой Зеландии
08:39 Когда страны Евросоюза могут открыть границы для украинцев - прогноз МИД
08:11 Как не заразиться Covid-19 во время новогодних праздников - рекомендации ВОЗ