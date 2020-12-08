Коронавирус В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19

2020-12-08 09:38 126

В Украине за последние сутки число выздоровевших от коронавируса снова превысило количество новых случаев инфицирования. 

Как сообщил в Facebook  глава МОЗ Украины Максим Степанов, за сутки выявили 10 811 новых случаев Covid-19. При этом, число выздоровевших за сутки составило 12 860 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

С начала пандемии коронавирусом в Украине инфицировались 832 758 человек, 436 564 - выздоровели, 13 928 (+195 за сутки) - умерли.

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая область - 18 824 случая
  • Волынская область - 26 475 
  • Днепропетровская область - 45752 
  • Донецкая область - 26 235 * 
  • Житомирская область - 32 354 
  • Закарпатская область - 24 886 
  • Запорожская область - 37 885 
  • Ивано-Франковская область - 39 541 
  • Киевская область - 44554 
  • г. Киев - 82810 
  • Кировоградская область - 6418 
  • Луганская область - 7141* 
  • Львовская область - 50 787 
  • Николаевская область - 21 798 
  • Одесская область - 52853 
  • Полтавская область - 26 571 
  • Ровенская область - 34 088 
  • Сумская область - 33 904
  • Тернопольская область - 29 977 
  • Харьковская область - 59 739 
  • Херсонская область - 12 493 
  • Хмельницкая область - 32 539 
  • Черкасская область - 27 913 
  • Черновицкая область - 35622 
  • Черниговская область - 21 599 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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