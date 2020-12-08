Коронавирус В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19

2020-12-08 09:38 126

В Украине за последние сутки число выздоровевших от коронавируса снова превысило количество новых случаев инфицирования.

Как сообщил в Facebook глава МОЗ Украины Максим Степанов, за сутки выявили 10 811 новых случаев Covid-19. При этом, число выздоровевших за сутки составило 12 860 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

С начала пандемии коронавирусом в Украине инфицировались 832 758 человек, 436 564 - выздоровели, 13 928 (+195 за сутки) - умерли.

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область - 18 824 случая

Волынская область - 26 475

Днепропетровская область - 45752

Донецкая область - 26 235 *

Житомирская область - 32 354

Закарпатская область - 24 886

Запорожская область - 37 885

Ивано-Франковская область - 39 541

Киевская область - 44554

г. Киев - 82810

Кировоградская область - 6418

Луганская область - 7141*

Львовская область - 50 787

Николаевская область - 21 798

Одесская область - 52853

Полтавская область - 26 571

Ровенская область - 34 088

Сумская область - 33 904

Тернопольская область - 29 977

Харьковская область - 59 739

Херсонская область - 12 493

Хмельницкая область - 32 539

Черкасская область - 27 913

Черновицкая область - 35622

Черниговская область - 21 599

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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