В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19
2020-12-08 09:38 126
В Украине за последние сутки число выздоровевших от коронавируса снова превысило количество новых случаев инфицирования.
Как сообщил в Facebook глава МОЗ Украины Максим Степанов, за сутки выявили 10 811 новых случаев Covid-19. При этом, число выздоровевших за сутки составило 12 860 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
С начала пандемии коронавирусом в Украине инфицировались 832 758 человек, 436 564 - выздоровели, 13 928 (+195 за сутки) - умерли.
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область - 18 824 случая
- Волынская область - 26 475
- Днепропетровская область - 45752
- Донецкая область - 26 235 *
- Житомирская область - 32 354
- Закарпатская область - 24 886
- Запорожская область - 37 885
- Ивано-Франковская область - 39 541
- Киевская область - 44554
- г. Киев - 82810
- Кировоградская область - 6418
- Луганская область - 7141*
- Львовская область - 50 787
- Николаевская область - 21 798
- Одесская область - 52853
- Полтавская область - 26 571
- Ровенская область - 34 088
- Сумская область - 33 904
- Тернопольская область - 29 977
- Харьковская область - 59 739
- Херсонская область - 12 493
- Хмельницкая область - 32 539
- Черкасская область - 27 913
- Черновицкая область - 35622
- Черниговская область - 21 599
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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